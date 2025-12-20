У Молдавии стало больше наступательного оружия

У Молдавии становится все больше и больше наступательного оружия. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Безусловно, когда в соседнем государстве появляются новые вооружения, это не может не вызывать тревогу», — отметил он.

По словам Красносельского, на фоне этих перемен возникают вопросы, почему наращивание происходит тайно и какое еще оружие может появиться.

Ранее стало известно, что молдавские власти опасаются возможного включения Приднестровья в мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Они требуют воссоединения с непризнанной республикой по собственному плану.