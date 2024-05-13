«Шеф, все пропало!» Захарова отреагировала на признание премьера Финляндии | 360°

13 мая 2024, 21:28
«Шеф, все пропало!» Захарова отреагировала на признание премьера Финляндии
Захарова кадрами из «Бриллиантовой руки» прокомментировала слова Петтери Орпо
Финский премьер-министр Петтери Орпо призвал Запад усилить военную помощь Украине, на что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала роликом из «Бриллиантовой руки». Комментарий дипломат опубликовала в Telegram-канале.
«Ситуация на Украине критическая. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и наша собственная безопасность. Нам нужно действовать немедленно», — привела Захарова слова Орпо и прикрепила кадры из популярной советской киноленты.
Реклама
В ролике герой Андрея Миронова трагично заявляет: «Шеф, все пропало!». Так Захарова иронично отреагировала на слова финского премьера.
США выделили Украине очередной пакет военной помощи, об этом стало известно 10 мая. На нужды ВСУ направят 400 миллионов долларов.
США
Финляндия
Военные
Мария Захарова
Россия
Украина
Реклама
Реклама