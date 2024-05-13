«Шеф, все пропало!» Захарова отреагировала на признание премьера Финляндии | 360°

Власть 13 мая 2024, 21:28 «Шеф, все пропало!» Захарова отреагировала на признание премьера Финляндии Захарова кадрами из «Бриллиантовой руки» прокомментировала слова Петтери Орпо РИА «Новости»

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Финский премьер-министр Петтери Орпо призвал Запад усилить военную помощь Украине, на что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала роликом из «Бриллиантовой руки». Комментарий дипломат опубликовала в Telegram-канале.

«Ситуация на Украине критическая. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и наша собственная безопасность. Нам нужно действовать немедленно», — привела Захарова слова Орпо и прикрепила кадры из популярной советской киноленты.

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В ролике герой Андрея Миронова трагично заявляет: «Шеф, все пропало!». Так Захарова иронично отреагировала на слова финского премьера.

США выделили Украине очередной пакет военной помощи, об этом стало известно 10 мая. На нужды ВСУ направят 400 миллионов долларов.