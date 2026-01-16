Сбои в работе Telegram зафиксировали по всей России

Пользователи Telegram по всей России фиксируют сбои в работе мессенджера. Об этом сообщил сервис Detector404 .

По его информации, активнее всего жалобы поступают из Ненецкого автономного округа. Особенно сбоит мобильное приложение, на него приходится 57% обращений.

За минувший час поступило 108 жалоб, за сутки — 991. Таким образом, неполадки могли заметить ориентировочно около 45 тысяч человек.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что полностью блокировать Telegram в России пока не планируется, однако с появлением новых конкурентов у MAX мессенджеру будет иметь смысл беспокоиться о своем будущем.