Сенатор Шейкин заявил, что в России никогда не будет браков с ИИ
Браков между человеком и виртуальным партнером с искусственным интеллектом в России не будет. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
«Потому что у нас по закону это запрещено. У нас брак — это союз между мужчиной и женщиной, а никак не с искусственным интеллектом или еще с чем-нибудь неодушевленным», — подчеркнул Шейкин.
Парламентарий прокомментировал случай в Японии, когда женщина создала персонажа с помощью нейросети и вышла за него замуж. По мнению сенатора, этом может свидетельствовать о психологических проблемах. ИИ может подобрать подходящие слова, которые будут «ложиться человеку на сердце».
Тем временем искусственный интеллект начал покорять эзотерику: «астроботы» в мессенджерах за секунды выдают натальные карты и расклады Таро. Астрологи не в восторге от таких «конкурентов».