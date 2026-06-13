Сенатор Шейкин заявил, что в России никогда не будет браков с ИИ

Браков между человеком и виртуальным партнером с искусственным интеллектом в России не будет. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Потому что у нас по закону это запрещено. У нас брак — это союз между мужчиной и женщиной, а никак не с искусственным интеллектом или еще с чем-нибудь неодушевленным», — подчеркнул Шейкин.

Парламентарий прокомментировал случай в Японии, когда женщина создала персонажа с помощью нейросети и вышла за него замуж. По мнению сенатора, этом может свидетельствовать о психологических проблемах. ИИ может подобрать подходящие слова, которые будут «ложиться человеку на сердце».

Тем временем искусственный интеллект начал покорять эзотерику: «астроботы» в мессенджерах за секунды выдают натальные карты и расклады Таро. Астрологи не в восторге от таких «конкурентов».