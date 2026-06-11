Сегодня 16:22 ИИ отнимает хлеб у астрологов: почему люди все чаще верят ботам, а не звездам Психолог Зограбян объяснила интерес к таро и астрологии тревогой 0 0 0 Фото: Oliver Berg/dpa / www.globallookpress.com Психология

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Нейросети добрались до эзотерики: «астроботы» в мессенджерах за секунды выдают натальные карты и расклады Таро, оттягивая на себя клиентов у живых астрологов и тарологов. Но психолог предупреждает: и ИИ, и классические гадания — не выход. Почему люди все чаще обращаются к предсказаниям, в том числе к ИИ-инструментам, и как найти опору в себе — в материале 360.ru.

Астроботы захватывают рынок астрологов и тарологов В последнее время женщины все чаще обращаются к натальным картам и гороскопам, которые генерирует ИИ и астроботы в мессенджерах, сообщила «База» со ссылкой на аналитику AML-платформы «КоинКит». Самой популярной категорией запросов стали экспресс-расклады и предсказания, которые обходятся девушкам в несколько сотен рублей. В противовес этому идут услуги астрологов и тарологов, чек которых иногда может превышать восемь тысяч рублей.

Интересно Согласно данным экспертов, за месяц общий оборот таких чат-ботов может доходить до 50 миллионов рублей.

Теорию подтверждает сама жизнь — в сети все чаще появляются подборки типа «топ-15 сервисов для гадания на Таро», «нейросети для гадания», «ИИ-астролог онлайн». В качестве самых привлекательных по «достоверности» и цене называют «Аливию», Jenova AI, Tarotify, AstroGPT и популярные ChatGPT (GPT-4) и Gemini. Сервисы делают расклады, объясняют их текстом, способны распознавать карты через камеру и «прорабатывают символизм карт», что бы это ни значило.

Фото: Скриншот https://www.google.com/

Что думают об ИИ астрологи и тарологи Астропсихолог и астролог Любовь Калиновская в разговоре с 360.ru сообщила, что не использует в работе ИИ-инструменты, однако из любопытства она однажды испробовала подобного астробота на себе. «Я была крайне разочарована тем, насколько анализ данных моего гороскопа был неточным. Безусловно, использование искусственного интеллекта для прогнозирования — провальная идея, так как это общий набор сведений с сайтов. Кроме того, астрология емкая и сложная, нужно знать порядка 1,8 тысячи комбинаций [планет]. Даже если нейросетка заучит их, то астрология останется искусством толкования», — отметила эксперт. Машина не может знать и того, что у каждого человека и каждой планеты есть три уровня развития, и специалист при личной консультации это понимает и делает расклад или прогноз, учитывая его. «А еще астролог работает как психолог. Это направление, связанное с человечностью, душевностью, духовностью, с миссией жизненного пути. Человеку нужен человек, а не бот. Поэтому, я считаю, ИИ никогда не заменит личное консультирование», — пояснила Калиновская.

Фото: Michael Matthey/dpa / www.globallookpress.com

Однако астролог добавила, что в последние два-три года ее клиенты, которые ходили к ней раз в год за предсказаниями, перестали появляться. Она тоже связала это с появлением ИИ-инструментов. Гипотеза подтвердилась, когда через несколько лет эти люди начали возвращаться. А вот таролог и астролог Борис Зак активно использует ИИ, однако в других целях. «Исключительно ради маркетинга и рекламы. Он красиво оформляет ту информацию, какую я загружаю. Для анализа натальной карты или генерации раскладов карт Таро я тоже экспериментировал с разными ботами, но они выдавали неправду, совершенно не попадали, делали все криво, с ошибками», — рассказал Зак 360.ru. Чуть лучше работают специализированные сервисы, однако они, как правило, дают общую информацию без конкретики, без учета клиентской истории. «Если говорить про Таро, то я вообще не понимаю, как это может работать, потому что работа с этими картами идет через подключение эксперта к энерго-информационному полю — оттуда таролог черпает информацию и интерпретирует ее. Как это может сделать искусственный интеллект, я не представляю», — заметил специалист. Однако Зак допустил, что подобная практика вполне может существовать ради развлечения. По мнению Калиновской, ИИ-ботов можно научить, запрограммировать видеть комбинации, однако машина не имеет насмотренности и целостной картины, нюансов, которые видит и знает специалист.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

ИИ-сервисы для толкования снов Сегодня люди обращаются к ИИ-ботам и сервисам не только, чтобы получить таро-расклад или гороскоп, но и чтобы решить психологические проблемы, к чему сертифицированные психологи относятся негативно, рассказала 360.ru юнгианский аналитик, член РОАП, магистр и преподаватель психологии Ольга Зограбян. «Но ИИ нужно воспринимать как инструмент. Он как нож: им можно и салат нашинковать, и самому порезаться, смотря кто и как его использует. Я подумала, как можно использовать нейросети для толкования снов, и придумала ИИ-анализатор снов», — отметила эксперт. Специалист собрала все данные, которые имела про сны, и загрузила ее в нейросеть с помощью разработчика. В итоге получился ИИ-инструмент, который способен не только толковать сны, но и сохранять их. Им пользуются в том числе начинающие практикующие психологи.

Фото: РИА «Новости»

Почему натальные карты и таро стали так популярны у россиян В современном мире много тревоги. Некоторые люди учатся ее правильно перерабатывать в терапии со специалистом. Однако большинство находят другие способы обуздать стресс. Одни ищут опору в религии, другие — в хобби, третьи топят ее в алкоголе. А есть те, кто ищет ответы на повисшие в воздухе вопросы в астрологии и эзотерике. «Есть фантазия контроля. Люди как бы придумывают что-то о своем будущем, посмотрев гороскоп, сделав запрос в астроботе», — отметила психолог. Зограбян подчеркнула: она не осуждает эти методы, ведь каждый справляется с тревогой как может. Люди выбирают то, что им ближе. Ведь часто неопределенность для многих хуже, чем самый плохой прогноз.

Фото: Britta Pedersen/ZB / www.globallookpress.com

«Я понимаю, что, скорее всего, все эти астроботы настроены так, что они не выдают плохих прогнозов. Но даже если бы они это делали, для людей это все равно бы работало. Поэтому это сейчас так массово», — подытожила психолог. С астроботами проще и намного быстрее снизить тревогу, поэтому они стали так популярны сегодня и в ряде случаев даже затмевают живых экспертов. Как перестать верить ИИ и различным формам гадания Чтобы не вестись на прогнозы астрологов и их ИИ-подобие, психолог посоветовала укреплять свое эго, учиться верить интуиции. «Все равно есть какая-то связь с чем-то выше нас, и это необязательно религия. Это нужно учиться слышать. Также нужно развивать контакт с телом и чувствами», — объяснила Зограбян. Все это даст опору на себя, благодаря чему появится внутренний стержень, что поможет каждому справляться со стрессом и тревогами ежедневно.