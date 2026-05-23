«Сделать больнее». Лавров раскрыл цели Запада в отношении Армении

Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь, чтобы сделать России «как можно больнее». Такое заявление сделал на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова передало РИА «Новости» .

По словам главы российского МИД, Запад пытается «растащить» союзников России, начиная с соседей. Ранее это уже сделали с Грузией и Модовой, теперь на очереди Украина и Армения. Цель у них одна — ослабить Россию.

«Сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную. <…> Сделать России как можно более больно, если хотите, более сложным сделать задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы и цивилизации», — заявил Лавров.

Заманивание Армению в Евросоюз в МИД России назвали популистским лозунгом. Подобные технологии уже применяли к Молдавии и Украине.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Армения предприняла ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений. Шаги Армении в сторону ЕС могут противоречить обязательствам республики в рамках ЕАЭС, напомнил Шойгу.