Шойгу заявил, что Армения пошла на недружественные шаги к России

Армения в последнее время предприняла ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Россией. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании рабочей группы Совбеза.

«Ни для кого не секрет, что руководство этой страны в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Российской Федерацией», — сказал он.

Шойгу напомнил, что весной 2025 года Армения на законодательном уровне утвердила курс на вступление в Евросоюз. На международных площадках Ереван также регулярно присоединялся к позиции ЕС.

«В рамках сближения с Евросоюзом ведется активная работа по унификации стандартов, регламентов, а также по синхронизации таможенно-торговых режимов, что может не соответствовать обязательствам Армении в рамках ЕАЭС», — добавил он.

Политик заявил, что стратегическими партнерами Армении в 2025-2026 годах стал ряд недружественных России государств.

«В последние годы руководством Армении был предпринят ряд действий однозначно недружественного характера. Именно так расцениваем присоединение к статусу Международного уголовного суда, выдачу российских граждан третьим странам», — отметил Шойгу.

При этом сотрудничество с Россией долгое время оставалось ключевым фактором для армянской экономики. Страна поставляла в Армению природный газ, муку, зерно, удобрения и бензин по ценам в три раза ниже рыночных, а до 98% экспорта армянской сельхозпродукции и 78% экспорта крепкого алкоголя приходилось на российский рынок. Граждане страны работали в России без квот, патентов и разрешений, а в 2025 году перевели на родину почти 3,9 миллиарда долларов.

«Москва понимает желание руководства Армении извлекать выгоду из сотрудничества с РФ, но это улица с двусторонним движением», — сказал Шойгу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко оценила поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна и заявила, что во время встречи с избирателями он продемонстрировал специфику европейских ценностей.