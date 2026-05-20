«Популистский лозунг». В МИД России оценили вопрос вступления Армении в ЕС

Запад начал заманивать Армению вступлением в Евросоюз, но это лишь популистский лозунг. Об этом замглавы МИД России Михаил Галузин заявил журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья, сообщило РИА «Новости» .

«Именно вступление Армении в Евросоюз, с помощью которого ее пытаются заманивать в западный лагерь, — это лишь популистский лозунг», — сказал дипломат.

Он отметил, что в 2013–2014 годах на Запад затаскивали Украину, используя аналогичные технологии. На сегодняшний день такие же методы применили в отношении Молдавии.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, не отвечающих духу союзнических отношений с Россией. Некоторые вопросы, включая синхронизацию таможенно-торговых режимов, не соответствуют обязательствам Еревана в рамках ЕАЭС.