«Популистский лозунг». В МИД России оценили вопрос вступления Армении в ЕС
Запад начал заманивать Армению вступлением в Евросоюз, но это лишь популистский лозунг. Об этом замглавы МИД России Михаил Галузин заявил журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья, сообщило РИА «Новости».
«Именно вступление Армении в Евросоюз, с помощью которого ее пытаются заманивать в западный лагерь, — это лишь популистский лозунг», — сказал дипломат.
Он отметил, что в 2013–2014 годах на Запад затаскивали Украину, используя аналогичные технологии. На сегодняшний день такие же методы применили в отношении Молдавии.
До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, не отвечающих духу союзнических отношений с Россией. Некоторые вопросы, включая синхронизацию таможенно-торговых режимов, не соответствуют обязательствам Еревана в рамках ЕАЭС.