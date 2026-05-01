«Самоубийственные построения». Россия жестко предупредила Запад после слов о Калининграде

Россия готова дать самый жесткий и решительный ответ, если страны НАТО или Европейского союза попытаются организовать блокаду Калининградской области. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Артем Булатов.

Дипломат отметил, что в Москве очень серьезно воспринимают подобные угрозы, звучащие со стороны Запада. При этом, по его мнению, авторы таких инициатив не осознают масштабов военно-политических рисков для собственных государств в случае их реализации.

«Мы относимся к таким публичным заявлениям со всей серьезностью. Чего, к сожалению, нельзя сказать об авторах подобных самоубийственных тактических „построений“», — акцентировал посол.

Булатов объяснил, что попытки блокировать Калинградскую область получат «самый решительный ответ».

Напомнил дипломат и о словах Владимира Путина. Глава России в декабре 2025 года предупредил, что любые действия по ограничению российского эксклава приведут к невиданной эскалации конфликта.

Калининградская область — самый западный регион России, это полуэсклав. Он отделен от основной территории страны сушей других государств, Латвии, Литвы и Польши, и морем.

Вопрос транспортного сообщения и транзита грузов в регион обострился весной 2022 года после введения ограничений со стороны Литвы.

Уже в апреле 2026 года российский Совбез предупредил, что действия той же Литвы создали угрозу у границ Калининградской области.