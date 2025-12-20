Резкое предупреждение президента России Владимира Путина о страшных последствиях блокады Калининграда напугало страны из восточного блока НАТО. Об этом сообщила британская газета The Daily Express .

Журналисты подчеркнули, что российский лидер во время прямого эфира намекнул на возможность третьей мировой войны в случае блокады эксклава.

Путин обратил внимание, что любые попытки нападения на Калининград усилят эскалацию, которая перерастет в полномасштабный конфликт по всей Европе.

С предупреждением о последствиях за угрозы Калининградской области со стороны европейских стран президент России Владимир Путин выступил в программе «Итоги года».

В ходе своего выступления он отметил, что надеется на благоразумие западных стран, которые не решатся на блокаду российского региона.

«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет», — резюмировал Путин.

Президент добавил, что эта эскалация перерастет в крупномасштабный вооруженный конфликт.

В июле этого года командующий войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью раскрыл детали плана по укреплению границ восточного блока НАТО от угрозы со стороны России. В тексте своего доклада он заявил, что дислоцированных в Европе американских сил достаточно, чтобы «стереть с лица земли Калининградскую область».