Военное и политическое руководство Литвы продолжает наращивать вооружение страны, формируя очаг напряженности у границ Калининградской области. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

«Военно-политическое руководство Литвы, невзирая на экономические и социальные проблемы внутри страны, прикрываясь риторикой о „российской угрозе“, продолжает курс на дальнейшую милитаризацию страны под лозунгом внесения вклада в усиление восточного фланга НАТО», — заявили в Совбезе.

Там отметили, что подобные действия создают источник нестабильности рядом с Калининградской областью.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы во время учений приступили к отработке планов по блокаде и захвату Калининградской области. По его словам, активность ОЭС продолжает расти.