Салат с форелью и десерт «Гжель». Стало известно, чем завтракали Путин и президент Конго

Путин и его коллега из Конго Сассу-Нгессо позавтракали пельменями с перепелкой

Официальный завтрак с участием президента Владимира Путина и его коллеги из Конго Дени Сассу-Нгессо состоялся в Кремле. Меню оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

Участникам российско-конголезских переговоров предложили пельмени с перепелкой, томленные в квасе телячьи щечки, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром и салат из подкопченной форели с огурцами и щавелем.

Также в меню был десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики. Среди напитков представили российские вина «Усадьба Дивноморское».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал Конго перспективной страной для развития отношений с Россией. Глава этого государства — частый гость РФ, отметил официальный представитель Кремля.