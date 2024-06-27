Кремль назвал Конго перспективной страной для развития отношений

«Весьма перспективная для нас страна, дружественная страна для развития двусторонних отношений, потенциал которых весьма и весьма далек от полноценного задействования, поэтому есть над чем работать», — отметил официальный представитель Кремля.

Он назвал президента Конго Сассу-Нгессо частым гостем. Он недавно посещал саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Также Сассу-Нгессо принимал участие в аналогичном мероприятии в 2019 году в Сочи.

Президент Конго приедет в Москву, где встретится с главой государства Владимиром Путиным. Лидеры двух стран проведут переговоры, в рамках которых обсудят перспективы развития российско-конголезских отношений. Также президенты затронут темы региональной и международной повесток дня.