«Садитесь ко мне в машину». Путин предложил Хинштейну переговорить в салоне авто

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Курскую область предложил временно исполняющему обязанности губернатора Александру Хинштейну обсудить часть вопросов по ситуации в регионе в его машине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Знаю, что у вас других вопросов много. Собирайтесь, садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — сказал глава государства.

Днем ранее, 20 мая, Путин посетил Курскую область. Президент побывал на стройке Курской АЭС-2 в Курчатове, провел совещание с руководителями муниципалитетов и встретился с волонтерами гуманитарного штаба.

Президент интересовался у волонтеров деталями их работы и спрашивал, как им можно дополнительно помочь.

Также он поддержал предложение Хинштейна сохранить ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей жителям Курской области, потерявшим имущество.