Путин посетил строящуюся АЭС в Курской области
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Курскую область посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства в регионе встретился с волонтерами и врио губернатора Александром Хинштейном.
В городе Курчатове президент провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.
Журналист Павел Зарубин в Telegram-канале опубликовал кадры встречи с волонтерами. По информации ТАСС, во встрече также принял участие первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Российские военные полностью освободили Курскую область от боевиков ВСУ 26 апреля. О завершении операции президенту доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. После доклада Путин поблагодарил и поздравил российских бойцов.
Днем ранее ВСУ попытались прорваться в Курскую область, но подорвались на мине.