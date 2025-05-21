Путин посетил строящуюся АЭС в Курской области

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Курскую область посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства в регионе встретился с волонтерами и врио губернатора Александром Хинштейном.

В городе Курчатове президент провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.

Журналист Павел Зарубин в Telegram-канале опубликовал кадры встречи с волонтерами. По информации ТАСС, во встрече также принял участие первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Российские военные полностью освободили Курскую область от боевиков ВСУ 26 апреля. О завершении операции президенту доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. После доклада Путин поблагодарил и поздравил российских бойцов.

Днем ранее ВСУ попытались прорваться в Курскую область, но подорвались на мине.