Путин поручил сохранить выплаты потерявшим имущество жителям Курской области

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поддержал поручение сохранить ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей жителям Курской области, потерявшим имущество. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона. Он встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном.

На встрече глава региона попросил продлить выплаты жителям курского приграничья. Путин согласился с врио губернатора.

«Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома», — отметил президент.

Хинштейн также попросил главу государства поддержать создание федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024–2025 годов, и направить средства из федерального бюджета на ремонт непригодных для жилья помещений в приграничье.

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