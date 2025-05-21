Путин поручил сохранить выплаты потерявшим имущество жителям Курской области

Президент России Владимир Путин поддержал поручение сохранить ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей жителям Курской области, потерявшим имущество. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона. Он встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном.

На встрече глава региона попросил продлить выплаты жителям курского приграничья. Путин согласился с врио губернатора.

«Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома», — отметил президент.

Хинштейн также попросил главу государства поддержать создание федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024–2025 годов, и направить средства из федерального бюджета на ремонт непригодных для жилья помещений в приграничье.