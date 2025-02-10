Навка выступила за создание однополых дуэтов в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оказалась не против выступлений однополых пар в фигурном катании, если они не выглядят вызывающе. Об этом спортсменка рассказала РИА «Новости».

«С точки зрения традиционных ценностей и христианской морали это может вызывать вопросы», — отметила она.

При этом Навка напомнила, что парные выступления мужчин можно увидеть в спортивной гимнастике и акробатике. Она считает такие номера уместными, если акробатические элементы выполняются зрелищно и интересно.

Федерация фигурного катания Канады с 2022 года разрешает однополым танцевальным дуэтам выступать на соревнованиях страны. После таких нововведений спортсменов стали называть «фигурист А и фигурист Б».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала это событие «страшной глупостью» и порадовалась тому, что не живет в Канаде.