«С Камалой покончено». Медведев оценил итоги выборов в США

С вице-президентом Камалой Харрис покончено, заявил в соцсети Х зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он добавил, что цели спецоперации остались теми же и будут достигнуты.
«С Камалой покончено… Пусть продолжает заразительно кудахтать. Цели СВО остаются неизменными и будут достигнуты», — написал Медведев.
Политик подчеркнул, что победа Трампа ввергла в панику украинских «партнеров» США. Медведев отметил, что республиканец не любит спускать средства «на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации».
Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой и выразил надежду, что тот поспособствует приближению «справедливого мира» на Украине.
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