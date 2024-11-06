Медведев: Трамп терпеть не может тратить деньги на прихлебателей и приживалок

У Дональда Трампа, одерживающего победу на выборах президента США, есть одно крайне полезное качество, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. И речь идет о том, что этот политик не любит тратить деньги «на прихлебателей и приживалок».

«[Также он не любит спускать средства] на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду», — указал он.

Сейчас, по мнению Медведева, один из основных вопросов состоит в том, сколько в итоге Трампа заставят дать на войну. Хотя республиканец упрям, но система все равно сильнее его, уточнил политик.

«В любом случае сегодня зеленая мразь (так Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского. — прим. ред.) в Киеве зароется в белый порошок по уши…» — заключил зампред СБ.