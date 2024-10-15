Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты

Правительство России приняло постановление, по которому с 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Информацию об этом разместили на сайте кабмина .

Заявление подают двумя способами: через «Госуслуги» или через МФЦ. Так же можно и снять запрет. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Услуга доступна для многократного использования. Информация о самоограничении появится в кредитной истории.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ликвидировать все микрофинансовые организации после самозапрета на кредиты. Такую же идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сейчас закредитованность россиян бьет все рекорды. Многие жители попадают в ужасную долговую зависимость.