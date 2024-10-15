Депутат Милонов призвал ликвидировать все МФО после самозапрета на кредиты

Депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение о полном упразднении всех микрофинансовых организаций (МФО) в беседе с RT . Это заявление он сделал в свете утверждения процедуры самозапрета для россиян на получение кредитов с 1 марта 2025 года.

По мнению Милонова, очень печально наблюдать, как многие люди страдают из-за долговой зависимости. Он отметил, что те, кто по незнанию или неопытности попадает в такую ловушку в трудные периоды своей жизни, впоследствии сожалеют о том моменте, когда подписывали очередной кредитный договор.

Депутат выразил полную поддержку решения правительства и уверен, что следующим шагом должно стать законодательное упразднение всех микрофинансовых организаций как явления.

Напомним, что ранее российский кабинет министров одобрил процедуру самозапрета на выдачу кредитов, которая вступит в силу с 1 марта 2025 года.