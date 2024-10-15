Депутат Колунов заявил, что закредитованность россиян бьет все рекорды

Депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя введение самозапрета на выдачу кредитов с 1 марта, в беседе с RT отметил, что закредитованность россиян достигла рекордных уровней.

По последним данным, около 13 миллионов граждан в стране одновременно выплачивают как минимум три потребительских кредита, не считая ипотек и автокредитов. В результате многие погружаются в новые долги, чтобы погасить старые, что приводит их в ужасную долговую зависимость и к проблемам с коллекторами и судебными приставами.

Самозапрет на кредиты — это одна из мер, направленных на защиту граждан в данной ситуации. Однако, по мнению депутата, следует предпринимать более решительные шаги.

Он предложил установить лимит на количество потребительских кредитов, которые гражданин может оформить одновременно. Нужно разрешать оформлять на человека не больше двух. И ограничение должно распространяться как на банки, так и на микрофинансовые организации, добавил депутат.