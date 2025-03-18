Россиянам захотели упростить регистрацию на авиаперелеты

Депутаты фракции «Новые люди» предложили разрешить россиянам предъявлять паспорт в цифровом формате через «Госуслуги» при прохождении контроля в аэропортах на внутренних рейсах. Документ есть в распоряжении редакции 360.ru.

Авторами инициативы выступили Владислав Даванков и Антон Ткачев. Парламентарии объяснили, что введение такой меры позволит избежать случаев, когда пассажиры забывают бумажный документ, что вынуждает их отменять поездку, теряя при этом деньги.

Сейчас для внутренних перелетов в России необходимо предъявлять бумажный паспорт, что в условиях спешки создает риски. Парламентарии уверены, что использование электронного удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги» упростит процедуру и повысит удобство пассажиров.

Возможность регистрироваться на рейсы по цифровому документу уже реализована в ряде стран ЕАЭС, добавили депутаты. В частности, такой возможностью пользуются в Казахстане и Кыргызстане на внутренних рейсах.

Ранее россиянам захотели дать возможность оформлять через «Госуслуги» ОСАГО.