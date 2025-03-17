Россиянам хотят позволить оформлять ОСАГО через «Госуслуги»
Депутат Авксентьева призвала дать возможность оформлять ОСАГО через «Госуслуги»
Россиянам следует предоставить возможность оформлять ОСАГО через «Госуслуги», заявила замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Копия ее запроса в Минцифры оказалась в распоряжении 360.ru.
Авксентьева отметила, что сейчас для приобретения полиса ОСАГО необходимо либо лично посетить офис страховых компаний и отстоять очередь, либо оформить документ через сайты страховщиков.
Альтернативой является электронное оформление ОСАГО через сайты страховых компаний, однако такое оформление также далеко не всегда проходит гладко: страховые компании часто уклоняются от продажи ОСАГО дистанционным способом.
Сардана Авксентьева
Замруководителя фракции «Новые люди»
По словам депутата, некоторые сайты работают с перебоями или содержат препятствия для дистанционного оформления. Также парламентарий предложила ввести штрафы для страховщиков, которые отказывают в оформлении ОСАГО.
Отдельное внимание Авксентьева обратила на случаи навязывания дополнительных услуг при продаже ОСАГО и отказов в выдаче документа в «убыточных» для страховщиков регионах.
«При этом в отдельных регионах страховщики также часто отказывают гражданам в электронном оформлении полиса ОСАГО, ссылаясь на высокие риски мошенничества в этих регионах», — объяснила парламентарий.
Если россиянам разрешат оформлять полис ОСАГО через «Госуслуги», это упростит процесс, повысит его прозрачность, а также снизит риск навязывания дополнительных платных сервисов.
Ранее в Госдуме предложили увеличить максимальный размер выплат по ОСАГО. Инициаторы законопроекта призвали в случае причинения вреда жизни и здоровью повысить выплаты с 500 тысяч до 650 тысяч рублей.