Россиянам хотят позволить оформлять ОСАГО через «Госуслуги»

Россиянам следует предоставить возможность оформлять ОСАГО через «Госуслуги», заявила замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Копия ее запроса в Минцифры оказалась в распоряжении 360.ru.

Авксентьева отметила, что сейчас для приобретения полиса ОСАГО необходимо либо лично посетить офис страховых компаний и отстоять очередь, либо оформить документ через сайты страховщиков.

Альтернативой является электронное оформление ОСАГО через сайты страховых компаний, однако такое оформление также далеко не всегда проходит гладко: страховые компании часто уклоняются от продажи ОСАГО дистанционным способом.

По словам депутата, некоторые сайты работают с перебоями или содержат препятствия для дистанционного оформления. Также парламентарий предложила ввести штрафы для страховщиков, которые отказывают в оформлении ОСАГО.

Отдельное внимание Авксентьева обратила на случаи навязывания дополнительных услуг при продаже ОСАГО и отказов в выдаче документа в «убыточных» для страховщиков регионах.

«При этом в отдельных регионах страховщики также часто отказывают гражданам в электронном оформлении полиса ОСАГО, ссылаясь на высокие риски мошенничества в этих регионах», — объяснила парламентарий.

Если россиянам разрешат оформлять полис ОСАГО через «Госуслуги», это упростит процесс, повысит его прозрачность, а также снизит риск навязывания дополнительных платных сервисов.

Ранее в Госдуме предложили увеличить максимальный размер выплат по ОСАГО. Инициаторы законопроекта призвали в случае причинения вреда жизни и здоровью повысить выплаты с 500 тысяч до 650 тысяч рублей.