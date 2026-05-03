Россиянам рассказали, будет ли 8 мая сокращенным днем на работе

Рабочий день 8 мая сократят на один час для всех российских сотрудников. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Этот день, как и 30 апреля, является предпраздничным днем. Депутат пояснила, что в такие дни работа уменьшается на один час.

Всего в мае текущего года россиян ожидают 19 рабочих дней. При этом выходных и праздничных дней будет 12.

Ранее пресс-служба Минтруда рассказала, что в следующем году майские праздники суммарно продлятся шесть дней. Уже подготовили соответствующий проект постановления правительства России.