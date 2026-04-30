Майские праздники в 2027 году суммарно продлятся шесть дней

Майские праздники в следующем году суммарно продлятся шесть дней, уже подготовили соответствующий проект постановления правительства России. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

«С учетом предлагаемого переноса в 2027 году будут следующие дни отдыха <…> с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая», — заявили в ведомстве.

Также в 2027 году намерены перенести выходной со 2 января (суббота) на 5 ноября (пятница), с 3 января (воскресенье) на 31 декабря (пятница), а с 20 февраля (суббота) на 22 февраля (понедельник).

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил перенести часть новогодних выходных на майские праздники. По его словам, в весенний период граждане более активны, а спланировать семейный отдых легче.