Россиян захотели защитить по-новому. При чем тут Лариса Долина?

Российские депутаты нашли способ защитить людей, покупающих квартиры, от популярного и хитрого мошенничества по так называемой «бабушкиной схемы». Новую инициативу скоро внесут в Госдуму, сообщила газета РБК .

Оригинальные защитные меры от такого мошенничества предложили справоросы. Суть идеи в том, чтобы ввести обязательную паузу при оформлении сделки. По задумке парламентариев, должно пройти от 5 до 14 рабочих дней (возможно, и больше) между моментом подписания договора и тем, когда квартиру окончательно передадут новому владельцу.

Такой «период охлаждения» в теории может перекрыть лазейку для аферистов. Мошенники обманывают пожилых людей, те продают квартиры и переводят деньги злоумышленникам.

Спустя некоторое время пенсионеры обращаются в суд и, чаще всего, тот выносит постановление признать сделку недействительной. В результате покупатель остается без ничего.

За счет «периода охлаждения» добросовестный покупатель будет защищен. Деньги продавцу поступят только после его окончания. Предположительно, депутаты могут внести и требование об использовании экскроу-счетов.

Уникальный прецедент на рынке российской недвижимости создала Лариса Долина. Певицу обманом вынудили продать квартиру мошенники. Вырученные деньги артистка передала злоумышленникам. При этом покупателем недвижимости выступила добросовестная покупательница — но Долиной удалось оспорить сделку и вернуть уже проданную квартиру.