Россия заключит договор с Белоруссией об объединенном рынке электроэнергии

Путин подписал распоряжение об объединенном рынке электроэнергии с Белоруссией

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подписании договора с Белоруссией об объединенном рынке электроэнергии Союзного государства. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Переговоры о заключении договора будет вести Минэнерго, которому разрешили вносить незначительные правки в одобренный правительством проект, согласовывая их с МИД.

Продвижение союзных проектов Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко на днях, когда политики посетили остров Валаам.

Ранее стало известно, что две страны начали прорабатывать решение об отмене роуминга в Союзном государстве.

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