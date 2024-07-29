Россия заключит договор с Белоруссией об объединенном рынке электроэнергии

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подписании договора с Белоруссией об объединенном рынке электроэнергии Союзного государства. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
Переговоры о заключении договора будет вести Минэнерго, которому разрешили вносить незначительные правки в одобренный правительством проект, согласовывая их с МИД.
Продвижение союзных проектов Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко на днях, когда политики посетили остров Валаам.
Ранее стало известно, что две страны начали прорабатывать решение об отмене роуминга в Союзном государстве.
Глава Дмитрова Поночевный проверил работу детского сада «Сказка»
Литургия ко Дню крещения Руси прошла в главном храме Росгвардии в Балашихе
Парковки для электросамокатов исчезнут из центра Петербурга
Инженерно-технический лицей на 2200 мест откроется в Лобне к 1 сентября
Состояние шоковое. Бочаров рассказал о пассажирах поезда Казань — Адлер
Появились подробности о трех мертвых сестрах, найденных в Петербурге
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте