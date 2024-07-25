Лукашенко и Путин встретились на Валааме

Президенты Лукашенко и Путин встретились на острове Валаам в Карелии

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились на острове Валаам, расположенном в северной части Ладожского озера, сообщило БелТА . Главы государств собираются обсудить вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, региональную безопасность и международную повестку.

Путин и Лукашенко уже дважды бывали на острове вместе.

«В прошлом году — также в июле — они посетили Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь», — передали авторы публикации.

В этот раз Путин и Лукашенко посещают Смоленский скит монастыря, сообщили журналисты кремлевского пула РИА «Новости».

«На Валааме ясно и тихо», — уточнили они.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 25 июля. Борт белорусского лидера совершил посадку в аэропорту Пулково.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с 30-летием президентства. Российский лидер отметил, что у его коллеги большой авторитет среди соотечественников. Он также указал на личный вклад Лукашенко в развитие сотрудничества и дружественных отношений между государствами.