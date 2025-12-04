Путин заявил, что не желает возвращения России в G8

Президент России Владимир Путин заявил, что не желает возвращаться в G8. Об этом он сообщил в интервью телеканалу India Today .

Также Путин высказался о G7. По его словам, это важная платформа, где работают, обсуждают вопросы и принимают решения. Путин пожелал «Большой семерке» всего хорошего.

При этом неделю назад президент сказал журналистам, что перестал посещать саммиты «Большой восьмерки» еще до украинского кризиса 2014 года.

«Нас туда когда-то пригласили, и мы там работали. Это такая площадка для согласования некоторых позиций. Должен сказать, вы знаете, обратите внимание, еще до начала трагических событий на украинском направлении я перестал ездить», — указал глава государства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в саммите G7. До этого он отмечал, что «Большая семерка» раньше была G8 из-за присутствия России.