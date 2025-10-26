Российская армия взяла под контроль некоторые территории за пределами Донбасса, чтобы создать буферную зону и обезопасить приграничье от обстрелов. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил об этом в интервью каналу Ultrahang .

Журналист спросил его, когда завершится спецоперация на Украине, если не удастся разрешить конфликт дипломатическим путем. Лавров назвал вопросы о том, когда российская армия планирует остановиться, неуместными, так как ее цель — не занять территории, а обезопасить людей.

«На самом деле мы уже контролируем и другие территории за пределами регионов, включенных в нашу Конституцию. Причина проста. Нам необходима буферная зона», — сказал он.

Лавров напомнил, что Вооруженные силы Украины атаковали даже те территории, которые никем не оспаривались: Брянскую, Белгородскую и Курскую области. Для разрешения конфликта, по мнению главы МИД России, важно устранить его первопричины. Прежде всего, попытки втянуть Украину в НАТО и притеснение русских.

В интервью министр также рассказал о телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио 20 октября. По его словам, тему новых переговоров на высшем уровне не обсуждали.