Россия уважает национальные интересы США — Путин

Путин заявил, что Россия с уважением относится к национальным интересам США

Фото: РИА «Новости»

Россия с уважением относится к национальным интересам США, полагая, что к ее интересам будут относиться так же. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«У американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», — сказал Путин.

Президент США Дональд Трамп планирует в понедельник поговорить с Владимиром Путиным по телефону. Они обсудят ситуацию на Украине. Кремль подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа.

Бывший подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис предположил, что диалог двух лидеров может завершиться соглашением, которое будет невыгодно для Украины. По его мнению, украинские власти окажутся перед выбором.

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