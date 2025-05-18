Россия с уважением относится к национальным интересам США, полагая, что к ее интересам будут относиться так же. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

«У американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», — сказал Путин.

Президент США Дональд Трамп планирует в понедельник поговорить с Владимиром Путиным по телефону. Они обсудят ситуацию на Украине. Кремль подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа.

Бывший подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис предположил, что диалог двух лидеров может завершиться соглашением, которое будет невыгодно для Украины. По его мнению, украинские власти окажутся перед выбором.