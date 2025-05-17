Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в понедельник. В ходе беседы главы двух государств планируют обсудить украинский конфликт, сообщило РИА «Новости» .

По словам главы Белого дома, после этого он проведет переговоры с Владимиром Зеленским и представителями стран — членов НАТО. Трамп надеется, что после разговоров с Путиным и Зеленским удастся договориться о прекращении огня.

Как отмечал государственный секретарь Марко Рубио, только личная встреча президентов России и США может привести к прорыву в разрешении конфликта. При этом он подчеркнул, что пока не определена дата встречи и сторонам необходимо согласовать формат диалога между главами государств.

В субботу, 17 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США не созванивались после переговоров дипломатов в Стамбуле. Пресс-секретарь российского президента пообещал, что Кремль сообщит, когда лидеры посчитают целесообразным провести телефонные переговоры.

При этом бывший военный Марк Слебода ранее отметил, что Трамп одержим идеей встретиться с Путиным.