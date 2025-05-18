Подполковник Дэвис: разговор Трампа с Путиным может закончиться в ущерб Украине

Предстоящий телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом может завершиться соглашением, которое будет невыгодно для Украины. Об этом заявил бывший подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала .

«Украину ждет только невыгодная сделка. Положительного исхода для них не существует», — подчеркнул Дэвис.

По его словам, Украина окажется перед выбором: пойти на переговоры с невыгодными условиями или продолжить войну с риском полного поражения.

Военный эксперт назвал возможные переговоры лидеров двух стран, запланированные на понедельник, ключевым моментом в текущем конфликте. Он отметил, что ситуация может кардинально измениться в ближайшие дни.

«Я очень жду понедельника, поскольку этот день может стать действительно значительным», — подытожил Дэвис.

Ранее Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным в понедельник. В ходе беседы главы двух государств планируют обсудить украинский конфликт.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти проводят подготовку к телефонному разговору президентов. Однако дату он называть не стал.