Небензя: Россия продолжит сотрудничество с КНДР в различных областях
Россия продолжит развивать сотрудничество с КНДР в различных областях, включая военную сферу. Это не противоречит международным обязательствам Москвы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Мы, безусловно, продолжим развивать это сотрудничество. И нашим международным обязательствам оно не противоречит», — процитировало его РИА «Новости».
Ранее министр обороны Андрей Белоусов на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном заявил, что Россия и Северная Корея достигли небывалого уровня сотрудничества. Стороны договорились перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу.
Также Белоусов наградил военных КНДР за участие в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что бойцы демонстрировали готовность пожертвовать собой ради выполнения поставленной задачи и спасения жизни боевых товарищей.