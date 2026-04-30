Небензя: Россия продолжит сотрудничество с КНДР в различных областях

Россия продолжит развивать сотрудничество с КНДР в различных областях, включая военную сферу. Это не противоречит международным обязательствам Москвы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы, безусловно, продолжим развивать это сотрудничество. И нашим международным обязательствам оно не противоречит», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее министр обороны Андрей Белоусов на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном заявил, что Россия и Северная Корея достигли небывалого уровня сотрудничества. Стороны договорились перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу.

Также Белоусов наградил военных КНДР за участие в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что бойцы демонстрировали готовность пожертвовать собой ради выполнения поставленной задачи и спасения жизни боевых товарищей.