Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Белоусов обсудил с Ким Чен Ыном военное сотрудничество России и КНДР

Отношения России и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень. С таким заявлением выступил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с председателем государственных дел страны Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Минобороны.

Основной темой встречи стали состояние и перспективы военного сотрудничества двух стран.

«Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027–2031 годов», — объявил Белоусов.

Министр добавил, что для него стал честью личный прием лидера КНДР, и поблагодарил Ким Чен Ына за радушие.

Прибывшая в Пхеньян российская делегация приняла участие в торжественной церемонии открытия музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу корейских военнослужащих в Курской области.

«Для нас большая честь и привилегия принять участие в этом историческом событии», — добавил Белоусов.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю открытия мемориала и Музея подвигов героев зарубежной военной операции. Он подчеркнул, что благодарит доблестных воинов, бившихся в Курской области, и воздает дань памяти павшим.