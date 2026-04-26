Белоусов наградил военных КНДР за участие в освобождении Курской области

Глава Минобороны России Андрей Белоусов во время рабочего визита в КНДР вручил ордена Мужества северокорейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при участии в освобождении Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Он отметил, что при награждении чествуются герои, являющиеся элитой корейских вооруженных сил, их гордостью и прочной опорой.

«За каждым орденом стоят тяжелейший ратный труд, бессонные ночи, колоссальное напряжение духовных и физических сил», — сказал министр.

Белоусов подчеркнул, что бойцы демонстрировали готовность пожертвовать собой ради выполнения поставленной задачи и спасения жизни боевых товарищей.

«Выражаю огромную благодарность от всего российского народа и от себя лично за оказанную помощь», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Пхеньяне состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы КНДР Ким Чен Ына. Российский политик передал северокорейскому лидеру приветствие от президента Владимира Путина.