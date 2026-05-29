Россия поддержит Казахстан в стремлении восстановить популяцию амурских тигров

Россия готова поддержать власти Казахстана в стремлении восстановить популяцию амурских тигров. Об этом в Астане заявил президент РФ Владимир Путин, его слова передал ТАСС .

«Не мы, конечно, тигров истребили здесь, в степях. Но когда мы вместе жили, в составе единого государства, все это происходило, мы и несем за это ответственность тоже. Но если мы сейчас в состоянии поддержать наших коллег в их стремлении восстановить фауну», — рассказал журналистам Путин.

Он отметил, что главный смысл — сотрудничество в гуманитарной сфере для восстановления природы.

В мае Россия передала Казахстану четырех амурских тигров в рамках межгосударственной программы восстановления популяции тигра в республике. Церемония передачи прошла 28 мая в рамках V Евразийского экономического форума.

Двух взрослых хищников и двух тигрят выловили в Хабаровском крае. После адаптации и акклиматизации в государственном природном резервате «Иле-Балхаш» тигров выпустят в дикую природу.