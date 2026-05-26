Путин рассказал про судьбу тигров, переданных из России в Казахстан

Четырех амурских тигров, которых Россия передала Казахстану в рамках помощи в восстановлении их популяции, скоро выпустят в дикую природу. Хищники проходят адаптацию и акклиматизацию, сообщил президент России Владимир Путин в статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», опубликованной в преддверии госвизита в Казахстан.

«В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят. <…> Сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате „Иле-Балхаш“, и скоро тигры будут выпущены в дикую природу», — сообщил Путин.

Президент отметил, что хищники прошли обследование, в том числе и на предмет репродуктивного здоровья. Тигров доставили в Казахстан на самолете «Аэрофлота».

Путин планирует посетить Казахстан 27–29 мая. Также российский президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме, которые пройдут в Астане.