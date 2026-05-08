Президент России Владимир Путин сказал белорусскому коллеге Александру Лукашенко, что Москва никого официально не приглашала на 9 Мая, но будет рада всем зарубежным гостям. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за то, что он приехал для участия в торжествах, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы никого не приглашали официально, мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что в сегодняшней обстановке это особенно актуально, имея в виду вопросы обеспечения безопасности.

Ранее в Москву прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который вместе с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.