Если McDonald’s захочет вернуться на российский рынок, Россия не станет упрощать ей путь. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов.

«Они [McDonald’s] поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что поручил правительству проработать программу возвращения компаний, которые этого хотят. При этом он подчеркнул важность защиты интересов российского бизнеса.

Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев на встрече с деловыми кругами пригласил российского лидера Владимира Путина посетить один из ресторанов сети, сообщил RT. Президент пообещал как-нибудь зайти.

Ранее McDonald’s подал несколько заявок на регистрацию товарных знаков в России. Оказалось, что компания не собиралась возвращаться в Россию, а заявку подала, чтобы другие не могли использовать ее название.