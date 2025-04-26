McDonald’s подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

McDonald’s подал несколько заявок на регистрацию товарных знаков в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Американская компания обратилась в Роспатент в конце 2024 года. К рассмотрению заявок госорган перешел в апреле 2025-го. Ведомство проведет формальную экспертизу и экспертизу заявленных обозначений. Вернуться на российский рынок компания хочет под товарным знаком «Макдоналдс».

McDonald’s ушел из России в 2022 году по собственному решению. Бизнес продали предпринимателю Александру Говору. На смену американской сети ресторанов быстрого питания пришла сеть «Вкусно — и точка».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возможное возвращение западных брендов нормальной практикой. По его словам, конкуренция иностранных компаний с местными производителями пойдет на пользу потребителям.