McDonald’s подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

McDonald’s подал несколько заявок на регистрацию товарных знаков в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Американская компания обратилась в Роспатент в конце 2024 года. К рассмотрению заявок госорган перешел в апреле 2025-го. Ведомство проведет формальную экспертизу и экспертизу заявленных обозначений. Вернуться на российский рынок компания хочет под товарным знаком «Макдоналдс».
McDonald’s ушел из России в 2022 году по собственному решению. Бизнес продали предпринимателю Александру Говору. На смену американской сети ресторанов быстрого питания пришла сеть «Вкусно — и точка».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возможное возвращение западных брендов нормальной практикой. По его словам, конкуренция иностранных компаний с местными производителями пойдет на пользу потребителям.
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