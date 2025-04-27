Возвращение McDonald’s отменили

Компания McDonald’s не собиралась возвращаться в Россию, а заявку на товарный знак подала, чтобы другие не могли использовать ее название. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Роспатент принял на рассмотрение заявку сети на регистрацию товарного знака. Однако это не означает, что она вернется в Россию. Представитель McDonald’s заявил, что регулярно обновляет право собственности на торговые марки по всему миру, даже в странах, где уже не работает.

«Интеллектуальная собственность является одним из наших наиболее ценных активов. <…> Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки в их интересах», — сообщил он.

Компания свернула бизнес в России после событий февраля 2022 года. Сеть выкупил бизнесмен Александр Говор. Она открылась под брендом «Вкусно — и точка». Политолог Вадим Сипров допустил, что к концу 2025 года McDonald’s вернется.