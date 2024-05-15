Власть 15 мая 2024, 08:29 Россия нацелилась на переход в топ-4 крупнейших экономик мира — Путин Путин: Россия хочет войти в четверку крупнейших экономик мира Vladimir Baranov/Globallook Press

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Россия вошла пятерку крупнейших экономик мира и намерена подняться еще на одну ступень. Президент Владимир Путин заявил об этом в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», которое опубликовали на сайте Кремля.

«Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты», — сказал он.

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Путин добавил, что в стремлении войти в топ-4 приоритетом для государства останутся повышение благосостояния россия, эффективность развития всех сфер экономики и высокое качество. По мнению президента, качественные изменения в экономике невозможны без роста зарплат. Он заявил, что с этой целью в России повысят производительность труда за счет автоматизации, внедрения новых технологий и достижений науки.

Интервью состоялось в преддверии визита Путина в Китай. Эта зарубежная поездка станет для него первой после инаугурации. Лидеры России и Китая проведут двусторонние переговоры, посетят торжественный вечер по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и другие мероприятия.