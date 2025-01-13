Россия и Иран заключат Договор о стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Москве 17 января подпишут Договор о стратегическом партнерстве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Кроме того, президенты поднимут вопросы региональной и международной повестки дня.

Договор о стратегическом партнерстве президент России Владимир Путин подписал в ходе своего визита в КНДР с лидером страны Ким Чен Ыном в июне 2024 года.

Документ не имеет срока давности и предусматривает взаимную помощь, если одна из сторон подвергнется вооруженному конфликту или окажется в состоянии войны.

В начале декабря прошлого года в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин объявил, что число стратегических партнеров среди дружественных стран увеличится. Он подчеркнул, что такие международные договоры укрепят национальную платформу развития.