Путин спрогнозировал увеличение стратегических партнерств России

Россия увеличит число стратегических партнеров среди дружественных государств. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что сотрудничество с другими странами поможет в укреплении национальной платформы развития.

«Таких партнеров, уверен, будет все больше и больше, мы с вами видим этот процесс», — заявил Путин.

МИД России объявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Корейской Народно-Демократической Республики вступил в силу в минувшую среду, 4 декабря.

В ведомстве пояснили, что в этот день прошла церемония обмена ратификационными грамотами между представителями двух стран. После процедуры Договор официально начал действовать.