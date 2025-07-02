Россия и Азербайджан подняли проблемные темы на уровне СК и прокуратуры

Глава СК России Александр Бастрыкин постоянно контактирует с коллегой из Азербайджана Кямраном Алиевым, обсуждают проблемные вопросы. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вот как раз в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными», — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента, в правительстве видели кадры задержаний азербайджанцев в России, обратили внимание на детали.

«Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — объяснил Песков.

Ранее азербайджанское агентство «Репорт» сообщило, что в Баку задержали нескольких россиян по подозрению в перевозке наркотиков из Ирана и совершении киберпреступлений. Эти данные появились во время недружественных действий силовиков Азербайджана по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik.

Как сообщил Telegram-канал Baza, среди задержанных в Азербайджане россиян оказались разработчик и психолог. Один из них работал в крупной нефтегазовой компании, а второй приехал в страну как турист.