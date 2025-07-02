Стали известны личности задержанных в Баку россиян

Baza: психолога и разработчика из России задержали в Баку

Среди задержанных в Азербайджане есть психолог и разработчик из России. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, речь идет о 38-летнем уроженце Архангельска Валерии Дулове и 25-летнем жителе Санкт-Петербурга Алексее Васильченко.

Мужчина из Архангельска работал разработчиком приложения для оценки запасов нефти в крупной нефтегазовой компании. Его карьера началась на Ямале. После начала специальной военной операции он покинул Россию через границу с Казахстаном.

Молодой петербуржец родился в Норильске. Он переехал в Северную столицу и работал психологом. По словам его знакомых, в Баку мужчина прилетел как турист.

Ранее азербайджанские силовики задержали сотрудников российского агентства «Sputnik Азербайджан», а также группу россиян. Их обвинили в причастности к транзиту наркотиков.