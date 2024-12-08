Кремль напомнил Трампу об условиях Путина для переговоров с Украиной

Песков: Путин не отказывался от переговоров с Украиной и называл условия

Россия не меняла своей позиции по украинскому конфликту. Президент Владимир Путин неоднократно называл условия для прекращения боевых действий. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа с призывом к России о переговорах.

Он подчеркнул, что заявление нового американского лидера изучили внимательно.

«Наша позиция хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в Министерстве иностранных дел России», — заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что от переговоров отказалась Украина, чей лидер Владимир Зеленский своим указом запретил себе и своей администрации любые контакты с руководством России. Эта позиция не поменялась.

«Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот декрет и дать указания о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», — добавил Песков.

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост с призывом к президенту России Владимиру Путину начать урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. Он добавил, что в этом может помочь Китай.