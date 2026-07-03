Роскомнадзор опроверг слухи об ограничении доступа к популярным играм

Доступ к компьютерным играм компании Electronic Arts в России не ограничивают. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Ранее пользователи сообщили о проблемах с запуском игр EA Sports FC (бывшая серия FIFA) и Battlefield 6.

В июне после полугодовых ограничений в России возобновила работу игровая платформа Roblox. Минцифры сообщило, что получило от разработчиков платформы гарантии соблюдения российского законодательства.

Изначально поводом для ее блокировки стали найденные материалы в оправдание экстремизма и терроризма. Кроме того, платформу активно использовали педофилы для поиска жертв.